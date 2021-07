Schippers speelt op safe: 'De kansen op de 200 zijn beter voor mij'

Dafne Schippers is bij haar keuze om de 100 meter te laten schieten niet over één nacht ijs gegaan. Op het trainingskamp besloot ze al om zich te focussen op de 200 meter en 4x100 meter estafette. "Ik denk dat de kansen op de 200 meter gewoon beter zijn voor mij."

Voor veel mensen kwam het nieuws dat ze vrijdag niet uitkomt op de honderd meter uit de lucht vallen, maar Schippers had haar keuze al eerder gemaakt. "Het is niet dat ik gisteren bedacht heb dat ik de honderd meter niet ga doen. Voor mij is het wel een lange aanloop geweest."

Focus op 200 meter

Schippers noemt het een luxeprobleem dat ze op drie onderdelen uit zou mogen komen. "Ik mag starten op de 100, 200 en 4x100 meter. Ik heb het altijd gedaan, dus dan voelt het toch alsof ik afscheid van een onderdeel moet nemen. Dat is eigenlijk niet zo. Ik ga me gewoon meer focussen op een ander onderdeel."

Het niet lopen van de 100 meter is voor Schippers veilige, maar lastige keuze. "Ik hoop dat dit mooi gaat uitpakken. Stiekem vind ik de honderd altijd heel leuk, dus dat vind ik heel moeilijk."

Rugklachten

Mede door haar rugproblemen worstelt de 29-jarige atlete al het hele seizoen met haar vorm. Ze werd nog wel Nederlands kampioene op de 100 meter, maar wist niet in de buurt te komen van haar persoonlijke records.

Schippers is in Tokio positief gestemd over haar rugklachten. "Eigenlijk gaat het heel erg goed. Ik ben geen dag pijnvrij, maar dat ben ik een jaar niet geweest. Ik heb wel het gevoel dat de vorm langzaam steeds beter wordt."

Wat we kunnen verwachten van Schippers in Tokio vindt de atlete moeilijk te zeggen.

"Ik heb eigenlijk geen idee. Dat is heel raar, maar ook wel weer fijn. Het is zoals het is. Ik heb geen idee hoe ik er qua tijden voor sta, dus ik kan verrassen. Het kan echt alle kanten op. Ik ga voor die verrassende kant."