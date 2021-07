Met adrenaline, ijs en pijnstillers hoopt Kimmann de oude te zijn in BMX-finales

Kimmann rijdt prima kwartfinales met pijnlijke knie, maar: 'Starts zijn niet super' - NOS

Aan het optreden van Niek Kimmann was donderdag niet te zien dat hij met een scheurtje in zijn knieschijf in de rondte fietste. In de kwartfinales van het olympische BMX-toernooi in Tokio reed de Nederlandse troef voor de medailles ogenschijnlijk moeiteloos naar een halvefinaleplaats. Maar de pijn is zeker nog niet verdwenen, vertelde de vicewereldkampioen na zijn races. "Mijn starts zijn niet super. Als ik kracht zet uit stilstand is dat gewoon oncomfortabel", reageerde Kimmann na de drie series, waarvan hij er twee winnend afsloot. Bovendien noteerde hij in zijn laatste run de tweede tijd van het hele veld, een fractie langzamer dan de Fransman Joris Daudet. "Relatief goed", oordeelde Kimmann, nuchter als hij is. "Ik ben door naar morgen. Daar ben ik blij mee." Shock Kimmann liep zijn blessure maandag op toen hij tijdens een training hard inreed op een official, die plotseling de BMX-baan overstak. "In het begin was ik in shock. Ik dacht: wat gebeurt me hier. In het BMX zijn wel wel dingen gewend, maar dat een official oversteekt, daar houd je natuurlijk geen rekening mee", keek Kimmann terug op het ongelukkige incident.

Vrijdag strijd om medailles Het BMX-toernooi in Tokio duurt twee dagen. Vrijdag tussen 03.00 en 05.00 uur (Nederlandse tijd) worden de halve finales en de finales verreden in Tokio. Die races zijn te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1. Jelle van Gorkom, winnaar van olympisch zilver in Rio, zit dan in de studio voor de analyse.

"Toen ik viel was het eerste wat ik dacht: ik hoop dat het oké gaat met die official, want die was er slechter aan toe dan mijn knie. Maar toen ik terugkwam in het dorp, bij de dokter... dan lig je stil, wordt-ie stijf. Toen dacht ik wel even: het is klaar. Toen heb ik wel even een potje lopen janken. Maar daarna kreeg ik elke dag wel weer vertrouwen." De afgelopen drie dagen in aanloop naar de kwartfinales stonden voor Kimmann in het teken van zijn knie.

"Ik heb alle baantrainingen geskipt om mijn knie zo veel mogelijk rust te geven. En heb de hele dag lopen ijzen en losfietsen, zodat hij niet te stijf wordt. Met pijnstillers en adrenaline gaat het best goed." 'Diclofenac doet wonderen' Bovendien is Kimmann wel wat gewend. Bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro ging hij in de halve finale hard onderuit, waarbij hij een beschadigde enkel opliep. Kimmann stapte tijdens het onderzoek van de dokter van de behandeltafel omdat hij toch de finale wilde rijden. Daarin eindigde hij vijf jaar geleden als zevende. Vrijdag hoopt Kimmann in de halve finale en de eventuele finale weer wat minder last te hebben van zijn knie, vooral bij de start. En daar heeft hij eigenlijk best veel vertrouwen in. "Ik gok - en hoop - dat ik er niks van merk als ik veel adrenaline heb. Dan hoop ik de oude Niek te zijn aan de start morgen. Ik ben door, dat was het doel. Nu weer koelen en dan zien we morgen weer verder." Ook Twan van Gendt reed de kwartfinales met pijnstillers. Hij heeft last van zijn schouder, die negen weken geleden uit de kom raakte bij een val. "Diclofenac doet wonderen vandaag. Tweede ronde had ik de snelste starttijd van iedereen. So far so good", aldus de regerend wereldkampioen, die zich achter Kimmann als tweede plaatste voor de halve finales.

Van Gendt na kwartfinales: 'Diclofenac doet wonderen vandaag' - NOS

Laura Smulders had geen klachten na haar goede ritten in de kwartfinales. De wereldkampioene van 2018 ging als eerste van haar serie door en keek vrolijk terug op een geslaagde dag. "Het ging goed: goed opgestaan, ik had zin om te fietsen en heb lekkere rondjes gedraaid. Hier en daar een paar schoonheidsfoutjes, maar dat komt wel goed voor morgen."