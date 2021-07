Wekdienst 29/7: Ever Given in Rotterdam • Uitspraak tegen wapenhandelaren

Goedemorgen! Het containerschip Ever Given is in de haven van Rotterdam aangekomen, nu kan het uitladen beginnen. En de rechtbank in Amsterdam doet uitspraak tegen een man die ervan verdacht wordt een 34-jarige kapper te hebben doodgeschoten, wiens dochtertje op de achterbank zat.

Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, maar lokaal vallen wel een paar buien. Met maximaal 21 graden en een stevige zuidwestenwind is het vrij fris. Vrijdag en in het weekend blijft het koel zomerweer. Wel staat er minder wind, maar de buienkans is dan juist groter.