Judoka Steenhuis naar herkansing voor brons, Korrel klaar in Tokio

Judoka Guusje Steenhuis heeft zich in de klasse tot 78 kilogram niet gekwalificeerd voor de halve finale. Yoon Hyun-ji bleek in kwartfinale te sterk voor de Nederlandse.

Steenhuis kreeg in de golden score (verlenging) drie straffen wegens passiviteit. Straffen kunnen onder meer worden toegekend voor inactief judo of onnodig naar de grond duiken.

Daarmee won Hyun-ji de partij. Steenhuis is nu veroordeeld tot de herkansingen, waarin ze nog maximaal brons kan winnen. Ze speelt de eerste partij tegen de Cubaanse Kaliema Antomarchi.

Steenhuis, die de eerste ronde mocht overslaan, won eerder op de dag van de Oekraïnse Anastasija Toertsjyn in de tweede ronde. Ze won in de golden score met een waza-ari.

Deceptie Korrel

Voor Michael Korrel zijn de Olympische Spelen op een deceptie uitgelopen. De nummer vijf van het afgelopen WK wist zich donderdag niet te kwalificeren voor de kwartfinale.

In de tweede ronde moest hij in de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Duitser Karl-Richard Frey. In de golden score won Frey met een waza-ari.