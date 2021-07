Deceptie op tatami: na vroege exit Korrel sneuvelt Steenhuis in herkansingen

Steenhuis verliest ook in herkansingen op ongelukkige wijze - NOS

Judoka Guusje Steenhuis is er op de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd een medaille te pakken in de klasse tot 78 kilogram. De 28-jarige Nederlandse, die op de laatste vijf grote toernooien waaraan ze deelnam telkens zilver veroverde, verloor in de herkansingen. Steenhuis begon nog goed aan de dag, plaatste zich voor de kwartfinales en daarin trof ze de Zuid-Koreaanse Yoon Hyun-ji. De Aziatische koos een tactiek waar Steenhuis geen antwoord op had. Telkens wanneer Steenhuis grip kreeg op Hyun-ji, koos de Aziatische ervoor een sutemi te proberen, waarbij ze achterover viel en probeerde Steenhuis mee te krijgen. Steenhuis kon de offerworp telkens eenvoudig pareren, maar oogde daardoor wel passief in de partij en dat brak haar uiteindelijk op. De jury gaf Steenhuis drie straffen wegens inactiviteit en daarmee verloor ze de partij.

Steenhuis: 'Het ging een beetje moeizaam.... ja, moeizaam'

In de herkansingen, met de bronzen medaille als hoogst haalbare, trof Steenhuis de Cubaanse Kaliema Antomarchi. Ook dit was geen eenvoudige opdracht voor haar, maar net toen ze in de golden score de partij dacht beslist te hebben met een waza-ari, boog de videoscheidsrechter haar score weer om. Daar had ze geen antwoord meer op. De Cubaanse gooide de verbouwereerde Steenhuis vervolgens alsnog op haar rug.

Korrel klaar op de Olympische Spelen in Tokio