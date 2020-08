Renners Ronde van Polen staan in tweede etappe stil bij valpartij Jakobsen

De tweede etappe van de Ronde van Polen naar Zabrze stond deels in het teken van de ernstige valpartij van een dag eerder, waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte. Mads Pedersen zette de beladen rit op zijn naam.

Jakobsen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar Patrick Lefevre, manager van Jakobsens ploeg Deceuninck-QuickStep, besloot na overleg met de ploegleider dat de overige renners 'gewoon' van start zouden gaan in de tweede etappe.

Wel kondigde hij aan dat zijn ploeg sober zou gaan koersen. "We gaan de positie van Remco Evenepoel beschermen, zodat hij kan blijven meedoen in het klassement. Meer zullen we niet doen." Aan de start reden de zes overgebleven renners van Deceuninck-QuickStep voorop gebroederlijk naast elkaar.

Kamil Malecki, de leider in de Ronde van Polen, vond het niet gepast om in de leiderstrui te starten. De reglementen van de koers stonden dit verzoek echter niet toe, waardoor de Pool toch in het gele tricot de etappe heeft afgelegd.