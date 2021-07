'Dwarsligger' Ever Given komt aan in Rotterdam

In Rotterdam is containerschip de Ever Given de haven binnengelopen. Het schip, dat behoort tot de grootste containerschepen ter wereld, kwam in maart klem te zitten in het Suezkanaal in Egypte en blokkeerde dagen lang de belangrijkste scheepvaartroute tussen Azië en Europa.

Honderden schepen moesten in het kanaal wachten of omvaren tot het schip rechtgetrokken werd. Na zes dagen werd het schip losgetrokken, waarbij ook het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis betrokken was.

Egypte liet het schip daarna aan de ketting leggen tot er een overeenkomst was getekend voor een schadevergoeding. Onduidelijk is hoeveel er precies betaald is, maar het zou om honderden miljoenen euro's gaan. Op 7 juli kon de Ever Given na maanden vertraging uiteindelijk vertrekken naar Rotterdam.

