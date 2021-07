Knie van Kimmann houdt het, alle Nederlandse BMX'ers soepel naar halve finales

Alle Nederlandse BMX'ers hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio zonder problemen geplaatst voor de halve finales.

Niek Kimmann, Twan van Gendt, Joris Harmsen, Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw maakten in de kwartfinales geen fouten en eindigden allemaal ruimschoots bij de beste vier in hun serie.

In de kwartfinales startten de BMX'ers in groepen van zes. De vier beste rijders na drie runs over het bijna 500 meter lange parcours plaatsten zich voor de volgende ronden, die vrijdag vanaf 03.00 uur op het programma staan.

Knie van Kimmann

Voor Kimmann was het de vraag hoe het met zijn gebutste knie zou gaan. De Nederlandse medaillekandidaat botste maandag tijdens een training hard op een official die de baan overstak. Daarbij liep hij een scheurtje in zijn knieschijf op. Kimmann deed het de afgelopen dagen rustig aan en ging in de kwartfinale met een flinke dosis pijnstillers van start.

Al in de eerste run werd duidelijk dat de blessure hem in ieder geval niet uit de halve finales zou houden. Kimmann startte uitstekend en reed achter landgenoot Van Gendt naar de tweede plaats. De twee rondes daarna reed hij naar de winst. Daarmee plaatste de wereldkampioen van 2015 zich als eerste voor de halve finales.

Bijzondere fiets

Ook Van Gendt reed met pijnstillers. Negen weken geleden kwam hij ten val, waarbij zijn schouder uit de kom raakte. Van die schouder had hij deze week nog wat last, maar daar was tijdens zijn races niks van te merken. Van Gendt zat in dezelfde serie als Kimmann en noteerde een eerste en twee tweede plaatsen, waarmee hij als tweede in zijn serie eindigde.