Heemskerk dolgelukkig met unieke finaleplaats: 'Ik kan wel janken, zo blij!'

Met haar snelste tijd in zes jaar op de 100 meter vrije slag heeft Femke Heemskerk zich verzekerd van een plaats in de finale van het koninginnennummer, dat vrijdag op het programma staat. De opluchting was groot nadat haar tijd van 52,93 voldoende bleek voor haar eerste olympische finale op de twee banen crawl. "Ik ga me 'de moeder genieten' straks."

Twee van de drie snelste tijden in de halve eindstrijd kwamen op naam van een Australische. Emma McKeon tikte aan in 52,32 en bleef daarmee Siobhan Haughey uit Hongkong 0,08 seconden voor. Oudgediende Cate Campbell bleek goed voor 52,71.

In de eindstrijd zal Heemskerk dik onder haar persoonlijk record van 52,69 moeten duiken om zich te mengen in de strijd om het eremetaal. Die persoonlijke toptijd dateert van 5 april 2015 en verscheen in Eindhoven op de klokken.

Overwinning

De plaatsing bij de laatste acht voelde voor Heemskerk al als een overwinning. "Ik kan wel janken, zo blij ben ik. Ik heb de laatste tijd veel progressie geboekt. Ik ben trots op mezelf."

De vrouw die er voorheen bekend om stond zich vooral druk te maken om haar omgeving heeft op 33-jarige leeftijd geleerd aan zichzelf te denken. Het was exemplarisch dat ze de uitschakeling van Ranomi Kromowidjojo in de series van de 100 vrij slechts ter kennisgeving aannam.