Arno Kamminga heeft zich opnieuw verzekerd van een zilveren medaille, ditmaal op de 200 meter schoolslag. De zwemmer uit Amsterdam tikte in het Tokyo Aquatics Centre aan in een tijd van 2.07,01. De Australiër Izaac Stubblety-Cook was in Japan een klasse apart en verzekerde zich van het goud: 2.06,38.

Eerder werd hij ook tweede op de 100 school, achter de ongenaakbare Brit Adam Peaty,

Kamminga komt in de Japanse metropool nog een keer in actie, op de 4 x 100 wisselslag gemengd.

(Later meer)