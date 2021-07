Roeiduo ontgoocheld: Paulis/Keijser grijpt op dramatische wijze naast het goud

"Ik dacht echt dat we het hadden. Dat dachten we allebei en zo voelde het ook", zei een emotionele Keijser na afloop van de race. "Ik ging er vanuit dat dit niet ging gebeuren en het is me wel gebeurd. Op dit moment kan ik niet aanwijzen wat ik mis heb gedaan. Ik denk dat dit op den duur wel een plekje krijgt."

Paulis was in eerste instantie niet in staat om wat te zeggen voor de camera. Maar nadat ze zich herpakt had, zei ze: "Ik ben even totaal uit het lood geslagen. We wisten dat we dit konden en dat laten we tot dat laatste stukje zien. Maar ik ben verder even totaal van de wereld als je het niet erg vindt."

Paulis veroverde in 2016 de olympische titel met Maaike Head. Die stopte na Rio en Paulis ging door met Keijser. En met succes, want het koppel won WK-brons en EK-goud in 2018, WK-zilver in 2019, EK-goud in 2020 en EK-zilver in 2021. Nu komt daar dus olympisch brons bij.