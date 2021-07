Grote bedrijven VS stellen vaccinatie voor personeel verplicht

Verschillende grote bedrijven in de Verenigde Staten eisen van hun werknemers dat ze zich laten vaccineren voor ze weer naar kantoor komen.

Bij de Amerikaanse vestigingen van Google gaat de vaccinatieverplichting de komende weken al in, schrijft topman Sundar Pichai in een mail aan de 130.000 Google-medewerkers. De verplichting wordt als eerst ingevoerd in de Verenigde Staten en later in andere landen als daar voldoende vaccins beschikbaar zijn. Voor mensen die om medische of andere redenen niet gevaccineerd kunnen worden, komen nog nadere richtlijnen.

Tegelijkertijd verschuift het Amerikaanse concern de datum waarop personeel weer geregeld op het werk moet verschijnen. Dat zou aanvankelijk deze zomer zijn, maar vanwege de opleving van de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus mogen de werknemers nu tot 18 oktober volledig thuis blijven werken als ze dat willen.

Acteurs en personeel op de set

Ook Facebook wil in de VS een vaccinatieplicht invoeren voor medewerkers die naar kantoor komen. Het socialemediabedrijf verwacht de Amerikaanse kantoren in september weer voor de helft gevuld te hebben en in oktober wil Facebook dat de kantoren volledig heropend zijn. Het bedrijf denkt nog na over een vaccinatieplicht voor kantoren in andere landen.

Ook streamingbedrijf Netflix heeft aangekondigd vaccinaties te eisen van acteurs en ander personeel die op de set werken van producties in de VS. Daarmee is Netflix de eerste grote studio in Amerika die een vaccinatiebeleid instelt.

Miljoenen ambtenaren

In de Verenigde Staten willen verder onder meer luchtvaartmaatschappijen Delta en United van nieuwe medewerkers een vaccinatiebewijs zien. De staten Californië en New York willen dat ambtenaren zich laten vaccineren, en zich anders geregeld laten testen op het coronavirus.

Verwacht wordt dat president Biden vannacht zal aankondigen dat ook de miljoenen ambtenaren van de federale overheid moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Als ze dat niet kunnen, zullen ze zich regelmatig moeten laten testen op corona, een mondmasker dragen en zich houden aan strikte afstandsregels.