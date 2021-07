PSV blijft eenvoudig overeind bij Galatasaray en treft nu Midtjylland

PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Na de overtuigende 5-1 thuiszege op Galatasaray, won PSV in Turkije met 2-1. In de volgende ronde wacht een dubbele confrontatie met het Deense FC Midtjylland.

Vanwege een verbouwing van het stadion van Galatasaray, werd de return gespeeld in het stadion van Basaksehir. Omdat de thuisploeg op jacht moest naar veel goals, verwachtte PSV een stormachtig begin. Daarvan was geen sprake, want in de Turkse avondhitte (bijna 30 graden) kwam het geplande openingsoffensief van Galatasaray niet van de grond.

Openingstreffer Madueke

De eerste kans was zelfs voor PSV. Cody Gakpo, vorige week invaller maar nu basisspeler, glipte na 25 minuten knap langs twee verdedigers maar zag zijn schot daarna geblokt worden. Ruim tien minuten later nam de ploeg van Roger Schmidt alsnog de leiding. Doelman Fernando Muslera van Galatasaray stompte de bal na een vrije trap precies in de voeten van Noni Madueke. De Engelsman haalde hard uit en zag de bal via een verdediger in het doel vliegen: 0-1.