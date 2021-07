Kratten vol pakketjes, post en ballonnen bezorgd voor mishandelde Frédérique

De 14-jarige Frédérique uit Amstelveen is vandaag bedolven onder kaartjes en pakketjes. Het meisje werd maandagmiddag mishandeld. Uit het hele land komen steunbetuigingen voor haar.

Ze werd bij de mishandeling herhaaldelijk geslagen, nadat zij daarvoor was gevraagd of ze een jongen of een meisje is. Daarop antwoordde ze met: "Dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn."

Frédérique liep meerdere gebroken tanden, een gebroken neus, een scheur in haar lippen, een kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht op. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

Twaalf kratten

Aan een oproep van Radio 538 gisteren om het slachtoffer een kaart te sturen is massaal gehoor gegeven. PostNL leverde vandaag met een speciale auto twaalf kratten met poststukken af. De bezorger verwacht ook komende dagen nog langs te komen, schrijft NH Nieuws.

Behalve de brieven werden er diverse dozen met cadeaus en boeketten achtergelaten.

Dat gebeurde bij een zonnestudio in Amstelveen, die voor de gelegenheid als postadres wordt gebruikt: