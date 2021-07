Justitie in VS verkoopt duurste album ter wereld aan onbekende koper

Justitie in de Verenigde Staten heeft het waardevolste album ter wereld verkocht aan een onbekende koper. Het gaat om het album Once Upon a Time in Shaolin van de Amerikaanse hiphopformatie Wu-Tang Clan. Het album was door justitie in beslag genomen uit de boedel van de veroordeelde investeerder Martin Shkreli, die bekend is geworden als "de meest gehate man" van Amerika.

Welk bedrag er voor het album is betaald is niet duidelijk, maar volgens justitie is het voldoende om de boete van 7,4 miljoen dollar die aan Shkreli was opgelegd te dekken. Er is met de koper afgesproken dat diens identiteit geheim blijft.

Shkreli kocht het album op een veiling in 2015 voor zo'n 2 miljoen dollar. Het is door het Guinness Book of World Records uitgeroepen tot waardevolste album ter wereld.

Van het album van de rapformatie is slechts één exemplaar gemaakt. Er zijn maar een paar mensen die de inhoud ervan hebben gehoord. De koper krijgt naast het album ook onder meer een handgemaakte bewaardoos van nikkel en zilver, een in leer gebonden stuk met de liedteksten en een certificaat van echtheid.

Op het album staat niet alleen muziek van de Wu-Tang Clan, maar ook van Cher, Carice van Houten en enkele spelers van FC Barcelona. Er is zes jaar aan het project gewerkt.

Schimmig piramidespel

De 38-jarige Martin Shkreli kreeg zijn bijnaam omdat hij een spotgoedkoop aidsmedicijn had opgekocht en de prijs ervan met 5000 procent liet stijgen. Het middel Daraprim kostte eerst 13,50 dollar, Shkreli vroeg er 750 dollar voor. Na veel commotie en kritiek verlaagde 'Pharma Bro', zoals hij werd genoemd, de prijs overigens wel.

Shkreli zit nu een gevangenisstraf uit van zeven jaar voor fraude en misleiding van investeerders. Hij stak hun geld in slechte beleggingen en probeerde de verloren miljoenen door middel van een schimmig piramidespel terug te verdienen.

Tegen investeerders had hij gezegd dat er 40 miljoen dollar op de bank stond. In werkelijkheid was dat maar 300 dollar. Hij komt waarschijnlijk in 2023 op vrije voeten. Shkreli probeerde overigens kort voor zijn veroordeling het album nog te verkopen via eBay.