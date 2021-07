Keert Dumoulin nu ook terug als ronderenner? 'Het is geen gesloten deur...'

Er stond na de Spelen een evaluatiemoment gepland tussen Dumoulin en zijn werkgever Jumbo-Visma. Belangrijkste thema in dat gesprek: gaat Dumoulin überhaupt nog door als renner? Op die vraag had de dertigjarige Limburger, nog voor de olympische tijdrit, een duidelijk antwoord: ja.

Concreet zijn de plannen nog niet. "Daar moeten we het nu over hebben met de ploeg. De Vuelta dit jaar sowieso niet. Maar in de toekomst wellicht wel."

Op de dag dat hij zich weer kon meten met de wereldtop in het tijdrijden, sloot Tom Dumoulin een terugkeer tussen de klassementsrenners niet uit. "Het is voor mij geen gesloten deur...", stelt Dumoulin in de Japanse avond tegen Dione de Graaff in Studio Tokio.

Een belangrijk moment voor Dumoulin daarin was zijn bezoekje aan de Amstel Gold Race in april. Hij was daar op eigen initiatief. Daar kon hij de wereld, of 'het circus' zoals hij er zelf naar verwijst, aanschouwen zoals een buitenstaander dat kan. "Ik zag ook weer de mooie kanten van het wielrenner zijn. Als ik het op deze manier voort kan zetten, dan is het een voorrecht om wielrenner te zijn."

Of Dumoulin verlost is van hetgeen hem tegenstond, blijft de vraag. Kan hij nu beter met de druk van een toprenner omgaan? Kan hij de verwachtingen van de buitenwereld aan? "Dat gevoel heb ik wel. Dat ik afstand kon nemen van de sport, betekende ook dat ik dingen vanuit een ander perspectief kon gaan zien."

Voorafgaand aan de Spelen lichtte hij ook sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma in. "Ik heb vorige week Merijn gebeld en gevraagd: joh, kunnen we nu al evalueren? Merijn was meteen enthousiast. Dat was mooi om te horen."

Zijn volgende doel zijn de wereldkampioenschappen. Die zijn van 19 tot en met 26 september in het Belgische Leuven.

Van Vleuten: 'Ik ben geen perfecte atleet'

Annemiek van Vleuten, die andere hoofdrolspeler van vandaag, staat zaterdag gewoon alweer aan de start van Clásica San Sebastián. Hoe ze de jetlag verwerkt ziet ze dan wel weer, liet ze weten via haar Spaanse ploeg.

De zin om te koersen is voor de 38-jarige Vleutense belangrijker dan het nagenieten van de olympische titel."Ik heb nooit gedroomd van een gouden medaille of olympische kampioen worden", zei ze bijvoorbeeld. "Ik was nooit bezig met het resultaat. Ik wilde alleen in mijn allerbeste doen aan de start staan. Want ik heb geen controle over wat anderen doen."

Waar Dumoulin het plezier in de afgelopen maanden terugvond, is het bij Van Vleuten nooit weggeweest. "Ik heb daar ook een leuk gesprek met Tom Dumoulin over gehad", waarbij ze refereert over de hoogtestage in het Italiaanse Livigno waar ze allebei waren. "Daar werd ik al heel blij toen ik zag dat hij het plezier aan het terugvinden was."