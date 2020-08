'Groenewegen zat fout, maar wilde natuurlijk niemand doelbewust verwonden'

"Ik zie dat hij een dikke fout maakt." Oud-sprinter Jean-Paul van Poppel en analist Danny Nelissen zijn eensgezind, een dag na de afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Sprinter Dylan Groenewegen, die met Jakobsen duelleerde om de winst, zat fout toen hij de deur vlak voor de finish dichtgooide waardoor Jakobsen hard onderuitging en zwaargewond raakte. De renner van Deceuninck-QuickStep ligt zeker tot vrijdag in een kunstmatige coma in een Pools ziekenhuis.

Van Poppel, die in de jaren 80 en 90 liefst 22 etappes in de Giro, Tour en Vuelta won, denkt dat dat besef er bij Groenewegen ook wel is. "Ik denk niet dat hij er erg gelukkig mee is."

"Hij voelt Jakobsen komen en zoekt hem op", legt Van Poppel uit. "Dat je iemand opzoekt die jou wil passeren in de laatste vijftig meter is natuurlijk gedrag, maar daar had het bij moeten blijven. Hij gooide het volledig dicht, waardoor Jakobsen geen kant meer op kon. De deur volledig dichtdoen, betekent gewoon dat het misgaat. Hij is duidelijk te ver gegaan."

Niet moedwillig

Zowel Van Poppel als Nelissen zag echter ook dat Groenewegen niet met voorbedachten rade Jakobsen de hekken induwde. "Ik weet zeker dat Dylan niet op dat moment dacht 'ik zal hem even het hek inrijden", aldus Nelissen, die benadrukt dat er ook wel een lans mag worden gebroken voor Groenewegen die een hoop kritiek kreeg te verduren. "Het was niet doelbewust."