'Voorkom besmettingen tot iedereen is gevaccineerd'

'De hamer en de dans'. Het was de poëtische titel die data-analist Tomas Pueyo vorig jaar maart gaf aan zijn essay over de pandemie-bestrijding. Het stuk, dat tientallen miljoenen keren werd gelezen, bleek later veel dingen goed te voorspellen. Hoe denkt hij nu over het coronabeleid? Nieuwsuur sprak met hem.

Als Pueyo naar Europese landen kijkt, ziet hij dat die nu vooral behoefte hebben aan het zo laag mogelijk houden van de besmettingen. Doordat de deltavariant een stuk besmettelijker is, en de vaccinatiegraad nog te laag, kan er volgens hem nu nog niet versoepeld worden.

"De enige weg uit deze pandemie is iedereen zo snel mogelijk vaccineren als we kunnen", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Tot die tijd willen we zo min mogelijk besmettingen. Als er in september in Nederland tussen de 70 en de 80 procent gevaccineerd zijn, zijn we veel beter beschermd tegen dodelijke gevallen en long covid."

Waar Pueyo zich nog wel zorgen om maakt, is 'long covid'. De effecten zijn volgens hem lange tijd een beetje ondergesneeuwd, omdat de focus vooral lag op de kwetsbaardere ouderen. Pueyo vindt het daarom gevaarlijk om het virus rond te laten gaan als alle oudere mensen zijn gevaccineerd, met het oog op long covid bij jonge mensen.

En juist daarom blijft het belang van vaccins bestaan, vindt Pueyo.