Artsen UMC Utrecht werken aan betere erectie na prostaatkanker

In het UMC Utrecht is een onderzoek gestart naar het voorkomen van erectieproblemen na de behandeling van prostaatkanker. Artsen hopen door een andere manier van bestralen de mannelijke erectie zo veel mogelijk te behouden.

Jaarlijks krijgen zo'n 13.000 mannen in Nederland te maken met prostaatkanker. De gebruikelijke behandeling kan zorgen voor erectieproblemen. "Bij bestraling van de prostaat kunnen bloedvaten en zenuwen rondom de prostaat, die verantwoordelijk zijn voor de erecties, ook straling ontvangen en daardoor beschadigen", legt oncoloog Jochem van der Voort van Zyp uit.

Uit een vragenlijst onder prostaatkankerpatiënten in het ziekenhuis bleek dat 85 procent van de mannen voor behandeling nog seksueel actief was. "Voor die groep is het behoud van de erectie uiteraard erg waardevol", zegt uroloog in opleiding Ruud Wortel.

Zeventig mannen

Door een nieuwe bestralingstechniek, de zogenoemde MR-Linac, is het mogelijk om zenuwen en bloedvaten beter in beeld te brengen. "Door zo min mogelijk straling op deze zenuwen en bloedvaten te laten komen hopen we de erecties zo veel mogelijk te behouden", vervolgt projectleider Van der Voort van Zyp zijn plan.

Op papier lijkt de aanpak effectief. Toch moet in de praktijk blijken of de techniek echt voordelen biedt. Daarom test het ziekenhuis de bestraling de komende tijd op zeventig mannen, schrijft RTV Utrecht.

Als deze vorm van bestraling effectief blijkt, komen meer patiëntgroepen in aanmerking, zegt het ziekenhuis.

Eerder besloten ziekenhuizen al om nieuwe richtlijnen rondom de opsporing van prostaatkanker in te voeren. Dat betekent minder pijnlijke prikken, sneller een uitslag en vooral meer duidelijkheid: