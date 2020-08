Rutte na opmars coronavirus: burgemeesters kunnen voetbalfans weren

Het kabinetsbesluit in juni om supporters in beperkte mate toe te laten tot wedstrijden in het betaald voetbal is door de flinke opmars van het coronavirus onder druk komen te staan.

Premier Rutte maakte donderdagavond bekend dat door de toename van het aantal coronabesmettingen burgemeesters van speelsteden en voorzitters van veiligheidsregio's kunnen besluiten de aanwezigheid van fans bij duels in het betaald - en amateurvoetbal te beperken of te verbieden.

Maatregelen opschalen

Rutte waarschuwde dat bij een verdere toename van het aantal besmettingen met het coronavirus de maatregelen ook landelijk kunnen worden ingevoerd. De premier noemde de openbare training van Feyenoord deze week als verkeerd voorbeeld.

"De supporters zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels", zei Rutte. "Ik kan me voorstellen dat de burgemeester van Rotterdam dan op een gegeven moment besluit het aantal fans drastisch te beperken of de aanwezigheid van supporters helemaal te verbieden."

Kijk hieronder naar de beelden van de eerste training van Feyenoord: