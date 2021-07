De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Na een etmaal waarin het medailles regende voor Nederland, is het nu al zeker dat dat de komende nacht niet het geval zal zijn. Al is het alleen maar omdat er voor Nederland minder finales op het programma staan.

Toch zal het zeker niet saai worden en is er nog altijd genoeg om je wekker voor te zetten. Te beginnen om 02.00 uur, als de handbalsters het opnemen tegen Angola. Het is de derde groepswedstrijd voor Nederland en een ticket voor de kwartfinales ligt binnen handbereik.

Om 03.10 uur gaan de vrouwen in de lichte dubbeltwee (Ilse Paulis, die in Rio goud won met de gestopte Maike Head, en Marieke Keijser) op jacht naar een nieuwe Nederlandse roeimedaille. Twintig minuten later komt Sophie Souwer in actie tijdens de halve finales skiff.

Ondertussen zijn de BMX'ers dan al begonnen aan de kwartfinales. Bij de vrouwen doen Laura Smulders, Judy Baauw en Merel Smulders mee namens Nederland. Bij de mannen zien we Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen in actie.