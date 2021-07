Slot: 'Een klein beetje beter voetballen, dat kunnen we echt wel'

Het was geen wedstrijd om te onthouden, de eerste officiële wedstrijd van Feyenoord onder het bewind van de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot. Sterker, de 0-0 tegen het Kosovaarse FC Drita in de voorronde van de Conference League viel kortgezegd zwaar tegen. Slot weet als geen ander dat het donderdagavond in de return in De Kuip anders moet. En vooral beter.

"Ik verwacht dat wij in staat zijn om meer kansen te creëren. Want een klein beetje beter voetballen, dat kunnen we echt wel. Zonder bal kunnen we niet zo heel veel dingen beter doen, want de tegenstander heeft vorige week niet één keer op doel geschoten. Maar met name aan de bal zullen dingen beter moeten", vertelde Slot op de persconferentie een dag voor de wedstrijd.

'Samenwerking rechterkant moet beter'

"De bal zal veel sneller rond moeten gaan, we moeten sneller van kant wisselen en zullen meer initiatief moeten nemen", gaf Slot als voorbeelden. "De samenwerking aan de zijkanten, met name aan de rechterkant, zal beter moeten. Aan de linkerkant zijn we er een aantal keer doorheen gekomen, maar minder vaak dan ik graag zie. Als we dat beter doen, kunnen we onze spits en nummer 10 wat vaker in stelling brengen."

Voor Slot wordt het zijn eerste kennismaking met een gevulde Kuip als trainer van Feyenoord. Naar verwachting zullen 25.000 supporters op de tribune zitten. "Iedereen die Feyenoord al jaren volgt, weet dat Europacupavonden speciaal kunnen zijn. Maar het publiek heeft ook een spelersgroep nodig om ze enthousiast te krijgen. Dus we zullen zelf het nodige moeten laten zien om er een echte mooie avond van te maken."