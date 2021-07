'Kromo' wil 100 vrij niet afzweren, maar kan op dat nummer niet meer mee met de top

Kromowidjojo: 'Op gevoel, met het hart en verstand gekozen voor 50 meter vrij' - NOS

Vaker dan haar soms lief was, sleutelde Ranomi Kromowidjojo dit jaar aan haar techniek. De twaalf maanden uitstel van de Olympische Spelen van Tokio werd door de drievoudig olympisch kampioene gebruikt om eindelijk met alle geduld te werken aan de slaglengte, het minst sterke punt van de zwemster die bekend staat om haar sublieme starts en keerpunten. Trainer Marcel Wouda keek toe en zag, in de aanloop naar Tokio 2020, dat het goed was. In iets minder dan een half jaar tijd was Kromowidjojo's slaglengte van 1,80 naar 1,94 meter gegaan. De 30-jarige zwemster is bovendien typisch zo'n atlete die de bijzondere gave heeft de hoogspanning waaronder in de slagschaduw van de vijf olympische ringen wordt gezwommen te omarmen, zo wist de oefenmeester. Eigen wetten Vol vertrouwen vingen trainer en zwemster medio juli de reis naar Japan aan. Op de eerste dag waarop 'Kromo' individueel in actie kwam, bleek evenwel dat de Olympische Spelen eigen wetten kennen. In de series van de 100 meter vrije slag, het koninginnennummer van de zwemsport, gooide de kampioene van Londen 2012 haar reputatie te grabbel.

In een race die veel te wensen over liet - ze viel de laatste vijftien meter vrijwel stil - tikte de Nederlandse aan in een beschamende 53,71, goed voor een gedeeld zestiende plaats. In de wetenschap dat een 52'er nodig is voor een podiumplaats, telde ze haar knopen. Nog voordat een 'swim-off' met de Française Marie Wattel moest bepalen wie naar de halve eindstrijd mocht, trok Kromowidjojo zich schielijk terug. In het hoofd "Typisch een geval van gebrek aan topvorm", oordeelde haar oud-trainer Jacco Verhaeren tegenover de NOS. "Dat ze niet tegen Wattel zwemt, verbaast me niet. Het is verloren energie in de wetenschap dat ze toch niet kan meedoen om de prijzen. Ze doet er verstandiger aan zich te richten op de 50 vrij." "Het laat onverlet dat ik me grote zorgen maak, al is ze daar zelf gelukkig niet het type naar. Toch gaat dit in het hoofd zitten. Zowel bij haar als bij de tegenstanders tegen wie ze straks zwemt."

Op basis van de splittijden die Kromowidjojo in het openingsweekeinde op de 4 x 100 vrij op de klokken zette, kan de uitschakeling voor de zwemster onmogelijk als donderslag bij heldere hemel zijn gekomen. In de series klokte ze, met vliegende start, 52,50 waar slotzwemster Femke Heemskerk 51,90 liet noteren. In de eindstrijd kon ze zelfs aan die tijd niet tippen. Haar 52,87 was er mede debet aan dat het Nederlandse kwartet als vierde eindigde. Stagnatie Haar ontwikkeling op de 100 vrij stagneert bovendien al twaalf jaar. Het persoonlijk record van Kromowidjojo dateert van 12 april 2009 en staat op 52,75, gezwommen tijdens de Swim Cup van Eindhoven. Op de wereldranglijst aller tijden nam ze daarmee, voor aanvang van de Olympische Spelen, de 74e plaats in. Bij de honderd beste races die ooit op de twee banen vrije slag zijn gezwommen, komt slechts tweemaal haar naam voor. Het was de tweede maal op rij dat de Groningse in olympisch water tegen zichzelf streed en kopje onder ging. Vijf jaar geleden, in Rio de Janeiro, was ze te gevoelig gebleken voor de giftige sfeer in de begeleidingsstaf. De cocktail van haat en nijd verlamde de sfeergevoelige titelverdedigster dusdanig dat ze in de finale als vijfde aantikte. Sinds dat echec won ze op de langebaan geen enkele 100 meter meer op een groot internationaal titeltoernooi.

