Eigenaar loslopende woestijnlynx opgepakt, politie stuit in huis op kaaiman

De eigenaar van een woestijnlynx die eerder deze maand werd gevangen in een bos bij Barendrecht is gevonden. Het gaat om een 24-jarige man uit Rotterdam. Hij is door de politie aangehouden.

Getuigen alarmeerden op 14 juli de politie na het zien van een "enorme kat" in de buurt van het Kooiwalbos. Het bleek te gaan om een woestijnlynx, een diersoort die in Nederland niet voorkomt en ook niet gehouden mag worden. Medewerkers van de dierenambulance hebben de lynx gevangen en op een veilige plek ondergebracht.

Brilkaaiman

De politie startte samen met de NVWA en de dierenbescherming een onderzoek naar de vondst. Dat leidde ertoe dat de politie afgelopen dinsdag de eigenaar van de lynx heeft aangehouden. Agenten vonden in de woning van de man ook een brilkaaiman en en twee servals, eveneens een katachtige soort, schrijft Rijnmond.