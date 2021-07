Na week tussen hoop en vrees begint kogelstootster Schilder vrijdag 'gewoon' aan Spelen

Jessica Schilder in actie op het onderdeel kogelstoten tijdens het NK Atletiek 2021 - ANP

Als atlete Jessica Schilder vrijdag in de kwalificaties van het kogelstoten haar eerste poging achter de rug heeft, zal ze opgelucht ademhalen. Het betekent het einde van een week vol onzekerheid in aanloop naar het olympisch toernooi. Bij aankomst in Japan, vorige week vrijdag, testte een Ecuadoraanse sporter op het vliegveld positief op corona. Omdat Schilder bij hem in de buurt had gezeten in het vliegtuig, werden zij en haar coach Gert Damkat al op de luchthaven door grondpersoneel in plastic kleding afgezonderd van de andere passagiers. Eten op de kamer en eigen vervoer De 22-jarige Schilder, debutante op de Spelen, mocht doorreizen naar Chiba, de stad waar ook de rest van de atletiekploeg zich voorbereidt op de Spelen. Wel moest ze daar twee dagen in quarantaine en bleef ze op afstand van de andere atleten. "Normaal eet je in de eetzaal, zij moest op haar kamer eten", legt technisch directeur van de atletiekunie Ad Roskam uit. "En in plaats van met de bus, ging ze met een aparte auto naar de training."

Quote Ze zegt: ik ben hier voor de wedstrijd, ik laat me niet afleiden door de dingen eromheen. Ad Roskam over de situatie van Schilder

Volgens Roskam bleef Schilder ontspannen onder de situatie. "Op sommige momenten, rond het testen, was het wel even spannend. Maar het valt reuze mee. Ze zegt: ik ben hier voor de wedstrijd, ik laat me niet afleiden door de dingen eromheen." Voor de Volendamse is het al de tweede aanvaring met het coronavirus. In maart testte ze zelf positief na de Europese Indoorkampioenschappen in het Poolse Torún, het toernooi waarop ze zich verzekerde voor een startbewijs voor Tokio.

Jessica Schilder - ANP