Lege kamers en volle sake-flessen in Tokio: 'Dit moest onze drukste maand ooit worden'

Terwijl Japanse sporters het met dertien gouden medaille bovengemiddeld goed doen op de Olympische Spelen, gaat het goud aan de neus van ondernemers in Tokio voorbij. In aanloop naar de Spelen werd ze beloofd dat ze veel zouden kunnen verdienen rond het evenement, maar de praktijk is anders.

Japan rekende voor dit jaar op 40 miljoen toeristen. Daar komt weinig van terecht. Toeristen zijn vanwege de coronacrisis voorlopig niet welkom en het is de vraag of ze maanden na het toernooi nog aan Japan denken bij het maken van vakantieplannen.

Hoe anders was het bij de vorige Zomerspelen die Japan organiseerde, in 1964. Het was het eerste toernooi dat live via de satelliet wereldwijd werd uitgezonden. Het was ook een kans voor het land om zich bijna twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier aan de wereld te tonen. In de jaren erna nam het aantal toeristen sterk toe.

Nu overheerst de coronacrisis in de berichtgeving rond de Spelen en zijn er vooral lege stadions te zien.

'Bijna alles geannuleerd'

Michio Yunoki van restaurant, bar en hostel Little Japan had het zich heel anders voorgesteld. Normaal is hij tot laat open, nu moet hij vanwege de noodtoestand delen van de dag dicht. "Onze inkomsten zijn sinds de coronacrisis drastisch teruggelopen", zegt hij. "Bijna alle reserveringen werden geannuleerd."

Ook mag hij geen alcohol verkopen. Dat is een van de coronamaatregelen. "We hadden 60 verschillende soorten sake vanuit heel Japan, maar dat is nu een stuk minder geworden. We voegen voorlopig geen nieuwe flessen toe."