Tiener Hashimoto jongste kampioen in geschiedenis olympische turnmeerkamp

Turner Daiki Hashimoto heeft in Tokio de olympische titel op de meerkamp voor zich opgeëist. De 19-jarige Japanner is de jongste kampioen in de geschiedenis van de olympische turnmeerkamp.

Hashimoto hield met 88,465 de Chinees Xiao Ruoteng (88,065) en de Rus Nikita Nagornyj (88,031) achter zich. Hij treedt in de voetsporen van turnicoon 'King' Kohei Uchimura (32), die in 2012 en 2016 goud veroverde. De tienvoudig wereldkampioen, waarvan zes titels op de meerkamp, verdedigde zijn titel niet.

In de spannende finale ging Xiao na vijf van de zes onderdelen nipt aan de leiding voor Nagornyj, de regerend wereld- en Europees kampioen, en Hashimoto. Rekstok werd daardoor het beslissende onderdeel.

Protest Xiao

Dat de Japanner goed is op dat onderdeel, bleek al eerder tijdens de Spelen. Met een score 15,033 haalde hij als beste turner de toestelfinale. Tijdens de meerkampfinale kwam Hashimoto uit op 14,933, wat genoeg was om Xiao (14,066) en Nagornyj (14,366) te passeren.

Het team van Xiao, de wereldkampioen van 2017, diende een protest in omdat de toegekende moeilijkheidsgraad te laag zou zijn, maar zonder resultaat.

Nagornyj niet overtuigend

De Rus Nikita Nagornyj, die dankzij een sterke afsluitende oefening op vloer het goud in de landenwedstrijd binnen wist te slepen, wist juist op dat onderdeel niet te overtuigen tijdens de meerkamp. Ook de daaropvolgende voltige turnde hij pover. De Rus herstelde zich daarna, maar meer dan brons leverde het niet op.