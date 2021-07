Letse mannen en vrouwen VS pakken eerste olympisch 3x3 basketbalgoud

Letland en de Verenigde Staten hebben de eerste olympische 3x3 basketbaltitels binnengesleept. Bij de mannen pakten de Letten het goud na een 21-19 zege op de Russische ploeg. Bij de vrouwen werd de Russische ploeg verslagen door de VS (18-15).

Letland en Rusland hadden elkaar ook in de groepsfase al getroffen. Toen wonnen de Russen en ook in de finale namen ze snel een voorsprong. De marge was maximaal vijf punten, maar met 3,24 op de klok stonden de Letten voor het eerst voor (14-13).

Vervolgens was het stuivertje wisselen totdat Karlis Lasmanis een halve minuut voor tijd de bal kreeg. Hij besliste het duel met een tweepunter en schonk zijn land het eerste goud van deze Spelen.

De Nederlandse ploeg

Nederland verloor in de groepsfase van Letland, maar klopte de Russen. Zij namen dinsdag revanche in de kwartfinales door Oranje uit te schakelen.