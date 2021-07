Megaclaim vloerproducent ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport afgewezen

Bubbledeck produceert bollenplaatvloeren. Dit is een vloersysteem, dat bestaat uit een gewapende betonvloer opgevuld met kunststof bollen. Door die bollen is minder beton nodig en wordt de vloer minder zwaar.

Deze aannemer heeft onzorgvuldig gehandeld en had het instorten van de garage kunnen voorkomen, stelt Bubbledeck. Ook wil het bedrijf dat uitlatingen van BAM én een onderzoeksrapport over de ingestorte parkeergarage worden gerectificeerd. De rechter wees alle eisen af, schrijft Omroep Brabant .

De zaak was aangespannen door het bedrijf Bubbledeck in Leiden, dat materiaal voor de bewuste vloer leverde. Sinds het instorten van de parkeergarage heeft het bedrijf geen nieuwe opdrachten meer gekregen en daardoor naar eigen zeggen 10 miljoen euro schade geleden. De onderneming wil dat verhalen op BAM.

Bouwbedrijf BAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die een producent van vloeren heeft geleden na het instorten van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport, in mei 2017. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist.

BubbleDeck verwijt BAM dat het bouwbedrijf niks deed toen er enkele maanden eerder scheuren werden ontdekt in de vloer. Daardoor is volgens het bollenvloerbedrijf de schuld ten onrechte bij hen komen te liggen.

Maar volgens de rechtbank is niet aangetoond dat BAM onzorgvuldig heeft gehandeld en daardoor schuldig is aan 'onrechtmatige gevaarzetting'. BAM heeft wel gerapporteerd over scheuren in de dakvloer en daar is ook onderzoek naar gedaan. De aannemer kan dus niet verweten worden dat er onzorgvuldig is gehandeld, stelt de rechter.