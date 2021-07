3513 nieuwe besmettingen gemeld, cijfers vertekend door storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 3513 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 499 minder dan gisteren.

De cijfers zijn echter niet volledig. Door een ict-storing bij de GGD zijn niet alle meldingen van positieve coronatests bij het RIVM binnengekomen. Volgens een RIVM-woordvoerder worden de meeste ontbrekende cijfers toegevoegd aan de cijfers van morgen.

In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 4846 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 49 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.