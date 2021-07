Van der Breggens laatste olympische race is niet haar beste: 'Baal ik wel van'

Anna van der Breggen met het brons na de tijdrit - ANP

Als Anna van der Breggen haar imposante wielerloopbaan dit jaar afsluit, ontbreekt er slechts één grote prijs in haar uitpuilende prijzenkast. In Tokio moest de meervoudig wereldkampioene genoegen nemen met het brons in de tijdrit, terwijl de oppermachtige Annemiek van Vleuten naar het goud reed. "Het is mijn derde olympische medaille en daar ben ik blij mee, al had ik misschien wel meer gehoopt", reageerde Van der Breggen enigszins onderkoeld. Ook zij had namelijk haar zinnen gezet op de gouden tijdritmedaille, want die had ze nog niet. Vijf jaar geleden veroverde Van der Breggen ook brons in de olympische tijdrit, nadat ze in de wegwedstrijd had gewonnen. 'Medaille viel me nog mee' Tijdens haar race op het Fuji International Speedway wist Van der Breggen al vroeg dat het woensdag niet haar dag was. Uiteindelijk was ze 1.01 minuut langzamer dan haar landgenote. "Ik voelde het vrij snel. Ik haalde het wattage niet en het voelde niet zoals in de laatste tijdritten", aldus de regerend wereld- Europees en Nederlands kampioen tijdrijden.

Bronzen Van der Breggen: 'Je hoopt op je beste dag, maar die had ik niet' - NOS

"Daar baal ik wel van. Ik heb er alles aan gedaan, gevochten tot het eind. Het was nog een medaille en dat viel me eigenlijk nog mee, want het ging niet heel lekker. Je hoopt op je beste dag, maar die had ik niet." Een verklaring heeft Van der Breggen nog niet. Het akkefietje van dinsdag, waarbij ze tijdens de verkenning van het tijdritparcours op een Japanse official botste, heeft in ieder geval geen rol gespeeld. "Nee, dat was het niet. Dat was iets kleins. De voorbereiding was goed, ik voelde me goed. Ik heb genoeg hulp gehad, alles liep soepel. Daar ligt het allemaal niet aan. Ik had gewoon harder moeten fietsen."

Anna van der Breggen tijdens de olympische tijdrit in Japan - Reuters

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen op de fiets. Volgend jaar wordt ze ploegleider bij haar huidige werkgever, SD Worx. Maar of de olympische tijdrit ook haar laatste wedstrijd was, houdt ze nog even in het midden.

De drie olympische medailles van Van der Breggen zijn slechts een klein gedeelte van de karrenvracht aan prijzen die de nu 31-jarige renster in de afgelopen zeven seizoenen bij elkaar heeft gereden. Ze werd twee keer wereldkampioene op de weg (2020 en 2018) en vorig jaar veroverde ze ook de regenboogtrui op de tijdrit. Van der Breggen won vier keer de Giro Donne en haar overwinningen in de voorjaarsklassiekers zijn niet meer op twee handen te tellen.

Eind september staan de wereldkampioenschappen namelijk nog op het programma. "Ik heb het nog niet precies gepland, het is kijken hoe ik me ga voelen. Er komt nog een mooi WK aan in België. Ik weet nog niet wat ik daar ga rijden", aldus Van der Breggen. "Ik ga vannacht naar huis, een beetje genieten dat het erop zit. Ik voel wel dat ik moe ben. Misschien ga ik op vakantie, genieten van deze derde medaille en uitrusten."

In aanloop naar de Olympische Spelen zochten we Van der Breggen op tijdens haar laatste hoogtestage in Tignes. Bekijk de reportage hieronder.