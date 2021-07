Dressuurruiter Gal met wonderzoon Total US zesde in de finale

Dressuurruiter Edward Gal is in de individuele finale op de Olympische Spelen met Total US zesde geworden met een score van 84,175. Hans Peter Minderhoud werd met Dream Boy uiteindelijk twaalfde (80,682).

"Hij was iets meer gespannen dan gisteren, maar ik ben heel blij hoe het is gegaan", zegt Gal die vooral trots is op de ontwikkeling van Total US.

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl pakte het goud met een grandioze kür, haar landgenoot Isabelle Werth het zilver en Charlotte Dujardin uit het Verenigd Koninkrijk werd derde.

Toekomst

Gal reed met Total US, nakomeling van Totilas, dezelfde kür als waar hij in 2010 met Totilas wereldkampioen werd. Het wonderpaard blijkt de juiste genen aan zijn zoon Total US te hebben doorgegeven.

In handen van Gal danste de "wonderzoon" door de ring in Tokio. Een klein foutje voor de eerste pirouette was het enige smetje op de verder prachtige kür. Total US is met zijn negen jaar een jaar jonger dan toen Totilas goud won op de WK.