VS bezorgd over toenemend Talibangeweld Afghanistan: 'Slecht teken voor toekomst van land'

Gewelddadigheden door strijders van de Taliban in Afghanistan brengen het vredesproces in gevaar, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd bij zijn bezoek aan India. Hij noemde onderhandelingen de enige mogelijkheid om de Afghaanse regering en de strijdgroep bij elkaar te brengen.

Tegenover journalisten ging Blinken in op het toenemende geweld in Afghanistan. "Het is een slecht teken voor de toekomst van het land", zei de Amerikaanse bewindsman. "Alle betrokkenen moeten het proces van vrede heel serieus nemen."

Weinig resultaat vredesbesprekingen

Sinds september zijn er vredesbesprekingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Ook de afgelopen weken waren er ontmoetingen in de Qatarese hoofdstad Doha, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd.

De Taliban vallen de laatste maanden steeds meer burgerdoelen in Afghanistan aan. In twee maanden tijd zijn er bijna 2400 doden en gewonden gevallen, het hoogste aantal in zo'n periode in ruim tien jaar tijd.

Steeds meer mensen willen Afghanistan ontvluchten, dat zorgt voor lange rijen bij het aanvragen van een paspoort: