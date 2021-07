Roeicoach Jacobs zevende positieve coronageval bij Nederlandse olympiërs

Opnieuw is een lid van de Nederlandse afvaardiging op de Olympische Spelen positief getest op het coronavirus. Ditmaal betreft het Isabelle Jacobs, een van de bondscoaches bij het roeien.

Jacobs is een van de rechterhanden van hoofdcoach Josy Verdonkschot, die eerder ook wegviel wegens een positieve test.

Marit van Eupen en Titus Weijschedé nemen bij de vrouwenroeisters de taken van Jacobs over. Het is inmiddels het zevende coronageval binnen de Nederlandse ploeg.

Lijnvlucht

Vermoedelijk zijn veel van de besmettingen te herleiden naar de lijnvlucht op 17 juli van Amsterdam naar Tokio.

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF verklaarde dinsdag in Tokio dat de besmettingen ook op andere plaatsen kunnen zijn gebeurd. "Dat ze besmet zijn geraakt op de vlucht is heel moeilijk te bewijzen'', zei de baas van de Nederlandse topsport.

Dat 17 juli wel meegespeeld heeft in de besmettingen in de Nederlandse ploeg, zou volgens Hendriks kunnen. In zijn ogen speelden er op die dag ook andere zaken die tot positieve tests kunnen hebben geleid. "De aankomst op het vliegveld in Tokio, waar veel mensen in een kleine ruimte samenkwamen. Dan heb je nog het vervoer naar onze locatie en de lokale bevolking waarmee we op die dag in aanraking zijn gekomen", aldus Hendriks.