Historische dag Nederland op Olympische Spelen: 8 medailles

De ene dag is de andere niet. Op dag 5 van de Olympische Spelen in Tokio heeft Nederland tot nu toe al 8 medailles gepakt en dat is nog nooit voorgekomen.

Het is een verbetering van het recordaantal medailles op één dag uit 1928, tijdens de Spelen van Amsterdam. Destijds pakte de Nederlandse equipe op 11 augustus 7 medailles.