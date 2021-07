Duitse wielerfunctionaris vliegt uit de bocht met racistische uitspraak

Duitse wielercoach vliegt uit de bocht: "Haal ze in, die kamelendrijvers" - NOS

Patrick Moster heeft zichzelf tijdens de olympische tijdrit bij de mannen ernstig in verlegenheid gebracht. De Duitse sportdirecteur moedigde zijn pupil Nikias Arndt op bedenkelijke wijze aan.

"Haal ze in, die kamelendrijvers", was tijdens de race duidelijk hoorbaar op de Duitse zender ARD. Daarmee doelde Moster op de voor Arndt gestarte Algerijn Azzedine Lagab en de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier.

De commentator van dienst veroordeelde de racistische uitglijder meteen. Na afloop van de tijdrit bood Moster zijn excuses aan.

Spijt

"Ik heb in het heetst van de strijd de verkeerde woorden gebruikt om Nikias Arndt aan te moedigen. Het spijt mij zeer en ik bied hierbij mijn oprechte verontschuldigingen aan. Ik wilde niemand in diskrediet brengen."

Het Duitse Olympische Comité heeft aangekondigd in gesprek te gaan met Moster. Of zijn uitspraken gevolgen hebben, is nog niet duidelijk.

Het is niet het eerste incident bij de Duitsers tijdens deze Olympische Spelen. Bij het judo kreeg Martyna Trajdos voor haar partij tegen de Hongaarse Szofi Özbas een paar klappen in het gezicht van haar trainer Claudiu Pusa.

Voor Trajdos een normale gang van zaken, maar voor de internationale judofederatie was de actie van Pusa een reden voor een officiële waarschuwing.