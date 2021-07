Lieke Wevers toch in meerkampfinale na afmelding Canadese Black

Lieke Wevers zal donderdag toch in actie komen in de meerkampfinale. De turnster stond reserve voor de finale en profiteert van een blessure bij de Canadese Elisabeth Black.

Wevers kwam dinsdag tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor de finale van dinsdag, waarin 24 turnsters in actie zullen komen. Wevers werd 32ste, maar op de geschoonde ranglijst betekende dat de 25ste plaats.

Afmelding Biles

Eerder vandaag meldde ook viervoudig olympisch kampioene Simone Biles zich af voor de meerkampfinale, maar omdat Jade Carey zich als derde Amerikaanse ook in de top-24 had geturnd tijdens de kwalificatie, neemt zij de plaats over van Biles. In het turnen is het namelijk zo dat er per finale maximaal twee deelnemers mee mogen doen uit hetzelfde land.

Doordat Black de enige Canadese was die beter had gepresteerd tijdens de kwalificatie dan Lieke Wevers, kan de Nederlandse toch in actie komen. Black hoopt nog wel op tijd fit te zijn voor de balkfinale van aanstaande dinsdag.