Kind geraakt door 'projectiel', politie onderzoekt schietincident Barneveld

De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk schietincident in Barneveld. Aanleiding voor dat onderzoek is volgens de politie een minderjarige jongen die met "een projectiel" in zijn lichaam in het ziekenhuis was beland.

Het slachtoffer was gisteravond met drie andere jongens aan het spelen op een schoolplein toen hij van een hek viel. Daarop is hij naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland. Daar werd volgens de politie bij een onderzoek een projectiel in zijn lichaam gevonden.

Het is niet duidelijk om wat voor projectiel het gaat. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is. De politie roept daarbij getuigen op zich te melden.