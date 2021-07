Heemskerk naar halve finale 100 vrij, swim-off voor Kromowidjojo

Ranomi Kromomidjo moet bij de Olympische Spelen nogmaals het water in om te proberen een plaats in de halve finales op de 100 meter vrije slag af te dwingen. De olympisch kampioene van 2012 zwom in de series in Tokio een tijd van 53,71.

Daarmee deelde ze de zestiende plaats met de Franse zwemster Marie Wattel. Een swim-off moet beslissen over wie er door gaat. De zestien snelste zwemsters uit de series plaatsen zich voor de halve finales, die in de nacht van woensdag op donderdag op het programma staan.

Femke Heemskerk had geen enkele moeite om een plaats in de halve finales veilig te stellen. Heemskerk finishte in haar serie als derde in 53,10 seconden. Dat was de negende tijd van het deelnemersveld.

(later meer)