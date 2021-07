Rugbyers Fiji prolongeren titel en winnen tweede olympische medaille ooit

Het is Fiji voor de tweede keer in de geschiedenis gelukt om een gouden medaille te veroveren op de Olympische Spelen. In de finale van de rugby sevens was de eilandengroep met 27-12 te sterk voor Nieuw-Zeeland.

Vijf jaar geleden wonnen de rugbyers ook al goud, wat de eerste olympische medaille ooit was voor het land. De overwinning mondde uit tot een waar volksfeest in Fiji en er werd een nationale feestdag uitgeroepen.

Bekijk hieronder de heldenontvangst in Fiji voor gouden rugbyers van 2016: