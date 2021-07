15-jarige jongen aangehouden voor steekincident Goes

Een 15-jarige jongen is aangehouden als verdachte van een steekincident gisteravond in Goes. Een jongen van 16 raakte hierbij gewond. Volgens de politie zijn de jongens bekenden van elkaar en wonen ze beiden in Goes. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het incident.

De politie kreeg gisteravond kort na 21.30 uur een melding van een steekincident vlakbij het zwembad. Daar aangekomen zagen agenten de zwaargewonde jongen op straat liggen.

Personeel van de traumahelikopter heeft medische assistentie verleend, waarna de jongen met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem is, schrijft Omroep Zeeland.

De politie heeft gisteravond direct sporenonderzoek gedaan en getuigenverklaringen opgenomen en vraagt aan mensen die iets hebben gezien, zich te melden.

Veel steekincidenten

In Goes zijn de laatste tijd opvallend veel steekincidenten. Anderhalve week geleden nog werd in het centrum een vrouw neergestoken door haar vriend. Dat gebeurde nadat het stel ruzie had gekregen in de buurt van het station.

Op 11 juni raakten twee mannen gewond bij een steekincident in een woning. In het pand werd een dronken man aangehouden als verdachte.

Een paar dagen eerder was een man uit Colijnsplaat het slachtoffer van messengeweld in Goes. Na een ruzie met een 21-jarige man en 17-jarige vrouw werd hij gestoken met een stanleymes.