Man die mensen gijzelde in Franse havenstad Le Havre geeft zich over

In de Franse havenstad Le Havre is 's avonds laat een einde gekomen aan een urenlange gijzeling in een bank. Een 34-jarige man drong het gebouw aan het einde van de middag binnen en gijzelde toen zes mensen.

Naarmate de avond vorderde, liet hij gijzelaars gaan. Iets voor 23.00 uur gaf de man zich over, melden Franse media.

Volgens de politie kampt de man met geestelijke gezondheidsproblemen. Een politievakbond meldt dat de man banden heeft met extremistische moslims. "Hij staat op een lijst van veiligheidsdiensten en is geradicaliseerd", zegt de voorzitter.

Wat de eisen waren van de man is niet bekend. Agenten hadden de omgeving afgezet en er werden elite-eenheden van de politie ingevlogen.

Le Havre ligt 200 kilometer ten noordwesten van Parijs. De stad heeft 170.000 inwoners. De burgemeester is Édouard Philippe. Hij was premier onder president Macron, maar nam begin juli ontslag.