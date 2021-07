Dumoulin na zilver: 'Ik ga door, dat heb ik de afgelopen weken besloten'

De dertigjarige Nederlander, die in januari nog stopte met wielrennen en pas terugkeerde om zich op de Spelen te richten, zegt weer plezier te hebben in het fietsen. "Op deze manier vind ik het hartstikke leuk. Wielrennen vind ik nog steeds een hele gave sport."

Zijn emoties over de tijdrit? "Goh, trots. Ik ben blij. Wat dit betekent? Dit was mijn doel, een medaille halen vandaag", stelt Dumoulin verder. "Ik wist de afgelopen maanden niet of het mogelijk zou zijn. Ik heb ook geprobeerd om me dat zo min mogelijk af te vragen. Ik wilde genieten van het proces hierheen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Ik heb een paar hele leuke maanden aan voorbereiding achter de rug. Om het zo af te sluiten is fantastisch."

De tijdrit zelf

"Ik reed een hele sterke eerste ronde, waarin ik echt power had. Toen voelde ik langzaam de energie wegvloeien. Vooral op dat klimmetje na driekwart tijdrit. Normaal, als ik écht goed ben, op topdagen, dan zijn dat juist mijn stukken. Nu merkte ik dat ik die power niet meer had. Maar dat maakt niet uit. Voor mij is dit zilver met een gouden rand."