Badloe herovert koppositie, goede dag De Geus, Bekkering/Duetz op dreef

Windsurfer Kiran Badloe heeft na de derde dag van het olympische zeilen in de RS:X-klasse de koppositie heroverd. De 26-jarige Badloe zakte dinsdag van de eerste naar de derde plaats na een gehonoreerd protest van Mattia Camboni. Hij nam een dag later in de baai van Enoshima revanche.

In de 470 hadden Afrodite Zegers en Lobke Berkhout een teleurstellende eerste dag. In de eerste race finishten het Nederlandse tweetal als elfde, waarna in de tweede race de twaalfde plaats volgde. In het klassement staan ze twaalfde. Het Poolse zeilduo Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar won beide races.

Berkhout (40 en goed voor vijf wereldtitels) en Zegers zeilen sinds 2018 samen. Berkhout maakte toen haar comeback in de zeilsport. Dit jaar greep het duo in maart net naast de wereldtitel. Berkhout veroverde al olympisch brons (2012 met Lisa Westerhof) en zilver (2008 met Marcelien de Koning).

Opmars Heiner

In de Finn-klasse maakte Nicholas Heiner een sprong in het klassement. Heiner finishte als tiende in zijn derde race, maar had veel meer aan zijn tweede plaats in de vierde race. In het klassement steeg hij naar de zesde plaats.

De top in Finn-klasse zit dicht bij elkaar. "Het is allemaal erg close", zei Heiner na zijn races. "Ik heb mezelf na die eerste race even toegesproken en dat heeft zich daarna uitbetaald."

De Turk Alican Kaynar behield de leiding in het klassement. Titelhouder en vijfvoudig wereldkampioen Giles Scott won beide races en klom, na een matig begin van het toernooi, naar de vierde plaats.

Bart Lambriex en Pim van Vugt (49er) leverden een plaatsje in, maar handhaafden zich met een tweede, derde en tiende plaats wel in de top van het klassement. Ze staan vierde na vier races, maar de verschillen met de podiumplaatsen zijn klein.