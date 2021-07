Herboren Dumoulin pakt zilver in olympische tijdrit, goud voor Roglic

Na de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met blessureleed en de twijfels over het doorgaan met zijn carrière, leek het een utopie dat hij met zijn lastminute-rentree mee zou kunnen doen voor eremetaal, maar bij de KNWU gaven ze hem een kans, want: als iemand het kan, dan is het de wereldkampioen van 2017 wel.

Hij beloofde het zichzelf al in Rio in 2016, na die voor hem destijds teleurstellende zilveren medaille op de tijdrit. Dumoulin beloofde zichzelf dat hij terug zou keren op het olympische podium om voor goud te gaan.

Een herboren Tom Dumoulin heeft in een ijzersterke tijdrit zilver gepakt op de Olympische Spelen. Hij hoefde op het Fuji-circuit in Tokio alleen Primoz Roglic voor zich te dulden. Rohan Dennis werd derde.

Dumoulin over de streep na ijzersterke tijdrit in Tokio - NOS

Maar Stefan Küng, Rohan Dennis, Wout van Aert - ze kwamen allemaal niet aan de tijd van Dumoulin. Primoz Roglic wel, hij was drie tellen sneller. En ook regerend wereldkampioen Filippo Ganna was nipt sneller.

Na 31,8 kilometer, met nog tien kilometer voor de boeg, werd duidelijk dat de Sloveen alleen maar meer uitliep op Dumoulin. Het verschil liep op tot 31 tellen. Het gedroomde goud kwam er niet voor Dumoulin, dat ging naar Roglic, maar een nieuwe zilveren medaille was mogelijk.

Het was afwachten hoe Dennis en Van Aert hun tijdrit hadden ingedeeld, maar zij kwamen beiden niet aan de finishtijd van 56.05 van Dumoulin.

Vijf jaar eerder was hij nog teleurgesteld met zilver. Dat was ook een parcours dat op zijn lijf was geschreven, met een glooiend verloop. Maar hij moest, met een pijnlijke pols, zijn meerdere erkennen in Fabian Cancellara. Dit keer was er ook iemand sneller, maar kon Dumoulin juichen met zijn eindresultaat.

Het brons ging uiteindelijk naar Dennis.