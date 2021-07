Tobbende Biles ziet af van individuele meerkamp

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft zich teruggetrokken voor de individuele meerkamp. De viervoudig olympisch kampioene stapte een dag eerder uit de landenwedstrijd, nadat ze door twijfels was bevangen na het eerste toestel., het onderdeel sprong.

Mentale problemen liggen ook ditmaal ten grondslag aan de beslissing. Of Biles later deze week wel start op de toestelfinales is volgens de Amerikaanse turnbond US Gymnastics nog niet bekend. De 24-jarige had zich voor de finales op alle vier toestellen gekwalificeerd.

Biles was de grote hoop van Team USA. Voor de Olympische Spelen werd ze gezien als kanshebber op de meerkamp en ten minste drie toestellen. In Tokio kon Biles de eerste turnster in 53 jaar worden die haar olympische allroundtitel kon prolongeren.

Met haar afzegging voor de landenwedstrijd na één onderdeel zorgde Biles voor veel polemiek in haar thuisland. Patriotten verweten de Amerikaanse dat ze haar vaderland in de steek liet. Medici loofden het feit dat de turnster haar zwakte durfde te tonen.

Biles hield het tijdens de persconferentie bij een korte verklaring. "Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. We moeten onze lichaam en geest goed beschermen en niet roekeloos de arena instappen omdat de buitenwereld dat van ons verlangt."