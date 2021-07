Armeense militairen gedood door leger Azerbeidzjan, nu wapenstilstand

Het leger van Azerbeidzjan heeft drie Armeense militairen gedood, meldt het ministerie van Defensie in Armenië. Of er ook militairen gewond zijn geraakt, is niet bekend.

Meteen na het incident hebben beide partijen op aandringen van Rusland een wapenstilstand getekend, meldt het Russische persbureau Interfax. Maar er zijn ook berichten dat er nog steeds wordt gevochten. Volgens Azerbeidzjan provoceren de Armeense militairen het Azerbeidzjaanse leger.

De drie Armeense militairen zijn omgekomen in het grensgebied in het zuiden van het land. Daar liepen de spanningen de afgelopen maanden al vaker op. Rusland heeft een vredesmacht in het gebied gestationeerd die daar de rust moet terugbrengen.

Azerbeidzjan ontkent illegale grensoverschrijdingen

In mei waren er nog berichten over illegale grensoverschrijdingen door het Azerbeidzjaanse leger.

Azerbeidzjan houdt vol dat daarvan geen sprake was en dat juist Armeense militairen de Azerbeidzjanen provoceerden. De Azerbeidzjanen zouden bezig zijn geweest met een reguliere grenscontrole.