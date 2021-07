'Armeense militairen gedood door leger Azerbeidzjan'

Zo waren er in mei berichten over illegale grensoverschrijdingen door het Azerbeidzjaanse leger. Azerbeidzjan houdt vol dat daarvan geen sprake was en dat juist Armeense militairen de Azerbeidzjanen provoceerden. De Azerbeidzjanen zouden bezig zijn geweest met een reguliere grenscontrole.

Waarschijnlijk zijn de militairen omgekomen in het grensgebied in het zuiden van het land. Daar liepen de spanningen de afgelopen maanden al vaker op.

Of er ook militairen gewond zijn geraakt, is niet bekend.

Het leger van Azerbeidzjan heeft drie Armeense militairen gedood, meldt het ministerie van Defensie in Armenië. Het bericht is nog niet door andere bronnen bevestigd.

Strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan

Sinds de jaren 80 voeren Jerevan en Bakoe strijd om, met name, de regio Nagorno-Karabach die onderdeel uitmaakt van Azerbeidzjan maar de facto werd bewoond en bestuurd door Armeniërs. Het conflict over het gebied laaide eind september op en heeft naar schatting aan duizenden mensen het leven gekost.

Begin november sloten de aartsrivalen onder leiding van Rusland een vredesakkoord, waarin werd afgesproken dat Azerbeidzjan de zeggenschap kreeg over delen van de regio die Armenië in de strijd had moeten prijsgeven. In Armenië is de frustratie hierover groot. Een Russische vredesmacht houdt toezicht op de naleving van het akkoord, dat al enkele keren is geschonden.