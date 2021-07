Einde loopbaan handboogschutter Van den Berg na kansloze nederlaag

De carrière van handboogschutter Sjef van den Berg is ten einde. De 26-jarige Brabander bleef op de Olympische Spelen van Tokio steken in de tweede ronde van het individuele toernooi.

Van den Berg, die al jarenlang geteisterd wordt door fikse hoofpijnen en al had gezegd na Tokio te stoppen, verloor kansloos van de Braziliaan Marcus D'Almeida (7-1).

Voor de Nederlandse handboogschutter was het de laatste kans om een olympische medaille te winnen. Hij greep vijf jaar geleden in Brazilië net naast een medaille (vierde) en eindigde maandag met de Nederlandse ploeg ook als vierde in de landenwedstrijd.

Van den Berg had zich als achtste gekwalificeerd voor het individuele toernooi. Hij begon in de eerste ronde met een overwinning op de Fransman Jean-Charles Valladont (7-3), die hem in Rio in de halve finales had verslagen.

Broeksma uitgeschakeld

Gijs Broeksma won eerder al de eerste ronde van Thomas Chirault, maar is net als Van den Berg ook in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor na een shoot-off met 6-5 van de Japanner Furukawa.