Wekdienst Tokio: twee keer goud en deze Nederlanders zie je vandaag nog

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Het was verder een zeer positieve nacht voor Nederland: de hockeysters wonnen de derde groepswedstrijd en bereikten de kwartfinales, zwemmer Kamminga kwalificeerde zich voor de finale van de 200 meter schoolslag, boksster Fontijn haalde de kwartfinales en judoka's Sanne van Dijke en Noël van 't End zijn nog in de race voor goud.

Daarna was het prijs bij de tijdrit voor de vrouwen. Annemiek van Vleuten denderde overtuigend naar goud . In de tijdrit liet de 38-jarige favoriete voor het goud er geen twijfel over bestaan; ze was maar liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser. Anna van der Breggen reed tijdens haar laatste Olympische Spelen naar het brons.

De medailleregen begon vannacht bij de roeiers. Het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, de dubbelvier, zorgde voor het eerste goud van Nederland in Tokio. Het betekende tevens de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

Dagprogramma

Ook de mannen strijden vandaag om de olympische tijdrittitel. De eerste renner gaat om 07.00 uur van start, iets na 10.00 uur wordt de aankomst van de laatste renner (wereldkampioen Filippo Ganna) verwacht. Tom Dumoulin begint om 8.56 uur aan de tijdrit.

Judoka's Sanne van Dijke en Noël van 't End gaan voor goud. Van 't End komt in actie in de kwartfinales, Van Dijke is vanaf 10.00 uur als vierde aan de beurt. Zij komt in actie in de halve finales.

Ook is er paardensport. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud jagen vanaf 10.30 uur op dressuurgoud.

Alles is (live of in samenvatting) via een schakelkanaal op NPO 1, via de NOS-app en op de livestream van NOS.nl te zien.